В Орле растёт спрос на электронные услуги силовиков

Орловцы все чаще обращаются через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В текущем году в региональные подразделения лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) поступило более шести тысяч заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении им государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Из них 99 процентов поступило через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщила пресс-служба правления Росгвардии по Орловской области. Статистика говорит о том, что удобство электронного общения с силовиками оценило уже подавляющее большинство орловцев.

«Через Единый портал государственных услуг Росгвардия оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия, частной детективной и охранной деятельностью, — напомнили в ведомстве. — Уведомление о принятии заявления и ходе его рассмотрения граждане и юридические лица могут отслеживать через личный кабинет на портале госуслуг. Через портал Единых государственных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества».

Говорят об этом и в Управлении МВД России по Орловской области. Как сообщила пресс-служба этого ведомства, в первой половине 2023 года органами внутренних дел региона в целом было предоставлено свыше 140 тысяч различных государственных услуг. Причем сотрудники различных подразделений орловской полиции продолжают повышать качество и доступность государственных услуг, в том числе – в электронном виде.

«Лидером по количеству оказанных госуслуг среди подразделений органов внутренних дел области остается Управление по вопросам миграции, — подметили в пресс-службе УМВД. — В первом полугодии сотрудниками УВМ было обработано более 82 тысяч обращений в сфере миграции. Из них посредством единого портала госуслуг – свыше 14 тысяч, через МФЦ – 31 тысяча».

Сотрудники Госавтоинспекции за полгода осуществили свыше 39 тысяч регистрационных действий, в том числе через ЕПГУ – более 16 тысяч. Кроме этого, сотрудниками МОТНРАСиЭР ГИБДД было оказано около 8 тысяч услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. В Информационный центр регионального УМВД в отчетном периоде поступило более 13 тысяч заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. При этом свыше 9 тысяч граждан обратились в ИЦ через единый портал, более 4 тысяч – через многофункциональные центры.

ИА «Орелград»