В Орле создадут «Государство для людей»

Созданием новой структуры займется специально созданная рабочая группа.

Губернатор Андрей Клычков распорядился об организации работы по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Идея реализуется в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Государство для людей». Соответствующее распоряжение еще в 2021 году издало правительство страны. На региональном уровне Клычков уже утвердил организационную модель внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной государственной власти специальной компетенции и утвердил соответствующий перечень.

Под первым номером в него вошла администрация губернатора и правительства Орловской области, которая, вероятно, будет задавать тон всему проекту. Также в список включены профильные департаменты и управления областной администрации. Все они официально будут участвовать в проекте «Государство для людей». Также Клычков распорядился создать рабочую группу по вопросам внедрения принципов клиентоцентричности. Ее председателем стал Олег Ревякин, исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике.

Рабочая группа является координационным органом. Она сформирована для координации и контроля внедрения вышеуказанных принципов «Государства для людей». Ее адачами являются: разработка предложений по формированию и актуализации перечня мероприятий по внедрению клиентоцентричности, рассмотрение и согласование «дорожной карты», координация и контроль внедрения проекта, обеспечение мониторинга хода реализации мероприятий, а также ежеквартальное рассмотрение сводной информации о ходе внедрения клиентоцентричности.

Кроме того, члены рабочей группы займутся разработкой предложений по определению эффективности внедрения клиентоцентричности вплоть до разработки законопроектов. Также в ее компетенцию входит рассмотрение и согласование методических документов, разработанных чиновниками областной администрации для внедрения проекта. Рабочая группа имеет право приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций, в том числе представителей бизнес-сообщества и различных отраслей экономики, а также простых граждан.

ИА «Орелград»