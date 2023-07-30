Названы самые популярные в орловских колониях писатели

Наиболее читаемыми оказались классики отечественной и мировой литературы.

Управление ФСИН России по Орловской области раскрыло рейтинги читательских вкусов в режимных учреждениях. Сообщается, что вкусы заключенных различных колоний также различаются. В мужских колониях заключенные акцент делают на фантастике и детективах, а в женской колонии приоритет отдается романам о любви и приключенческим произведениям с элементами детективного жанра. Впрочем, есть такие авторы и их произведения, которые всегда пользуются спросом, отмечают в ведомстве.

«Самыми читаемыми авторами в учреждениях УФСИН России по Орловской области являются Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, — сообщили в ведомственной пресс-службе. — Также популярны произведения Виктора Гюго, Михаила Шолохова и Александра Дюма. Библиотеки в пенитенциарных учреждениях всегда пользуются большой популярностью среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, многие из которых становятся постоянными читателями».

Чтение книг способствует повышению общеобразовательного и культурного уровня осужденных, что является важным звеном в исправительном процессе, — подчеркнули в УФСИН. В настоящий момент в исправительных учреждениях Орловской области действуют шесть библиотек для осужденных, совокупный книжный фонд которых превышает 50 тысяч экземпляров. Среди них широко представлена историческая литература, энциклопедии, различные академические издания, русская и зарубежная классика, юридическая литература. Все книги, имеющиеся в библиотеках, внесены в каталоги, размещены на специально оборудованных стеллажах и отсортированы тематически.

К слову, на днях фонды получили пополнение – председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Александр Каменев безвозмездно передал для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, около 100 экземпляров художественной литературы. Напомним, ранее Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева передал учреждениям системы УФСИН более 200 книг различной тематики.

ИА «Орелград»