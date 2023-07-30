В Орле обучат педагогов-навигаторов

Обучение организовано на платформе проекта «Билет в будущее».

По данным департамента образования Орловской области, в преддверии старта нового сезона проекта «Билет в будущее» региональные педагоги-навигаторы приступили к обучению в рамках одноименного профпроекта. В целом в текущем году в проекте зарегистрировано 100 орловских педагогов-навигаторов. Программой предусмотрено их бесплатное обучение по курсу дополнительного образования, по окончании им будут вручены удостоверения установленного образца.

«Подготовка педагогов-навигаторов – важнейший и неотъемлемый этап реализации проекта «Билет в будущее», основная задача которого – расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах, — сообщает Образовательный портал Орловской области. — В рамках проекта для школьников 6-11-х классов будут организованы мероприятия профессиональной направленности различного формата. Помимо школьников в проект включаются партнеры из числа работодателей промышленных предприятий, а также наставники, психологи, эксперты, родители и педагоги-навигаторы».

В образовательных модулях «Билета в будущее» применяются современный профориентационный контент, интерактивные форматы взаимодействия, диагностические методики и рекомендации по построению карьерной траектории, отмечают организаторы. Еще одна цель проекта заключается в создании условий для знакомства с отраслями экономического развития и рынком труда. Каждый модуль содержит пошаговую инструкцию и видеолекции, в которых рассказывается о проекте и о том, как педагогу работать со своим личным кабинетом и кабинетами учащихся. Для удобства педагога каждый модуль оснащен чек-листом, который позволяет видеть, что уже изучено и что еще предстоит пройти.

ИА «Орелград»