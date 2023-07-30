В Орле рассказали, как не платить пошлину за регистрацию бизнеса

Жителям Орловской области поведали о законном способе сэкономить.

При использовании электронной формы направления документов в регистрирующий орган не уплачивается государственная пошлина. Об этом жителям Орловской области напомнило региональное Управление ФНС России. В ведомстве отметили, что в последние годы происходит настоящая цифровая трансформация, благодаря чему бизнес уже получил немало новых преимуществ и преференций. В частности, для удобства клиентов были разработаны ведомственные сервисы, при помощи которых граждане могут не только общаться с налоговым органом в режиме онлайн, но и зарегистрировать свою фирму, не выходя из дома.

«Так, по состоянию на 1 июля 2023 года в Орловской области более 75 процентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направили документы на государственную регистрацию в налоговый орган в электронном виде, — такие данные привели в региональном Управлении ФНС. — В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта цифра возросла на 11 процентов».

Что касается преимуществ электронной регистрации, то их список не ограничивается одной лишь возможностью не платить госпошлину. Также не требуется, например, нотариальное свидетельствование подписи заявителя, не нужно лично посещать налоговую инспекцию. Кроме того, при выборе такого варианта регистрации не потребуется последующее дублирование представленных документов на бумажном носителе, оригиналы документов остаются у заявителя. Всего этого можно достичь при помощи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», размещенного на официальном сайте ФНС России.

«Сервис предназначен для подготовки и направления в электронном виде заявлений на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — уточнили в областной налоговой службе. — Также его функции предоставляют возможность выбора режима налогообложения, отображает стадии рассмотрения документов, выгружает документы, подтверждающие государственную регистрацию, позволяет удобно и без ошибок выбрать виды экономической деятельности и типовой устав, в ходе реорганизации и ликвидации общества предоставляет полный алгоритм действий, в том числе есть возможность подать онлайн-публикацию в журнал «Вестник государственной регистрации».

ИА «Орелград»