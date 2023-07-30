В Орле вырос спрос на каршеринг и снизился на ритуальные услуги

Статистики оценили ситуацию на рынке услуг в разрезе отраслей.

В январе-мае 2023 года, по оперативным данным Орелстата, населению Орловской области в целом было оказано платных услуг на общую сумму 19,3 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 1,2 процента больше, чем годом ранее. В структуре платных услуг населению 65,7 процента составляют жилищно-коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги. При этом, как отмечает Орелстат, 70,7 процента объема бытовых услуг в отчетном периоде времени приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также работу парикмахерских.

Что касается рынка услуг в разрезе отраслей, то ситуация складывается разнонаправлено. В качестве примера возьмем рынок бытовых услуг. По сравнению с январем-маем 2022 года в Орловской области на 7,1 процента вырос спрос на услуги по аренде и лизингу легковых автотранспортных средств. Речь идет о так называемом каршеринге. Отметим, что статистическое наблюдение за данным видом услуг осуществляется лишь с января 2022 года. Кстати, на аренду автомобилей в этом году орловцы потратили 2,5 миллиона рублей.

Также по сравнению с предыдущим годом вырос объем оказания следующих услуг: парикмахерских и косметических – на 5,1 процента (потрачено 395,8 миллиона рублей), саун, бань и душевых – на 4,8 процента (потрачено 83,4 миллиона рублей), изготовление металлоизделий – на 2,8 процента (126,5 миллиона рублей), ремонт жилья – на 2 процента (1,03 миллиарда рублей). В то же время зафиксировано снижение спроса на такие услуги: химическая чистка и услуги прачечных – на 3,2 процента (потрачено 33,6 миллиона рублей), услуги фотоателье – на 1,8 процента (104,8 миллиона рублей), ритуальные услуги – на 1,3 процента (256,9 миллиона рублей), а также на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – на 0,3 процента (678,2 миллиона рублей).

ИА «Орелград»