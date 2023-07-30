В Орловской области таинственно исчезают долги по зарплате

Статистика различных ведомств не дает ясной картины о рынке труда.

Орелстат представил оперативный отчет о просроченной задолженности по зарплате работников Орловской области в июле 2023 года. Впрочем, он оказался стандартным – уже на протяжении последних полутора лет в этом отчете меняются только даты. Вот и на этот раз официальная информация выглядит так: «По состоянию на 1 июля 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил».

Однако это не означает, что зарплатных долгов в регионе точно нет. Вот и на прошедшем заседании ведомственной коллегии прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил: «В настоящее время по сведениям Орелстата в регионе отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, однако прокуроры должны продолжить ежедневный мониторинг с целью выявления скрытой задолженности». И такая работа проводится. Например, буквально за день до сообщения Орелстата об отсутствии зарегистрированных долгов по зарплате прокуратура Орловской области отчиталась об успешной ликвидации зарплатной задолженности в Орловском государственном аграрном университете. Проверка была проведена по опубликованной в СМИ информации.

«Установлено, что по состоянию на 18.06.2023 в университете образовалась задолженность по выплате заработной платы в общей сумме 3,3 миллиона рублей, — известила пресс-служба прокуратуры региона. — В связи с нарушением трудовых прав работников в адрес ректора университета прокуратурой внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме».

В отношении начальника финансово-экономического управления, главного бухгалтера было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрит Государственная инспекция труда в Орловской области. Кроме того, ректору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Между тем, в последний раз официальная статистика сообщала о существовании долга перед работниками еще в 2021 году.

Тем временем, Государственная инспекция труда в Орловской области выпустила памятку о том, что делать, если задерживают зарплату? Пошаговую инструкцию, которая позволит действовать правильно в ситуации, когда задерживают зарплату, можно найти на официальном сайте ведомства. Шаг первый — ознакомьтесь с конкретными датами выплаты заработной платы, установленными в организации. Шаг второй — определите срок задержки выплаты заработной платы работодателем. Шаг третий — направьте работодателю требование о выплате заработной платы. Шаг четвертый – можно приостановить работу (если — зарплату задержали более чем на 15 дней; работник письменно сообщил работодателю, что прекращает работу до выплаты зарплаты; работник не относится к категории, которой нельзя не выйти на работу). Шаг пятый — направьте жалобу в трудовую инспекцию.

ИА «Орелград»