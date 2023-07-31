Мэр создал и возглавил орган по развитию движения детей

Новый координационный совет будет работать с первичными отделениями.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о создании Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Новый орган будет действовать при градоначальнике. Более того, Парахин уже утвердил его персональный состав, назначив председателем самого себя. Заместителем председателя совета стала Ирина Проваленкова, она же первый заместитель мэра города Орла.

Координационный совет является коллегиальным совещательным органом по взаимодействию с указанным выше движением, его городским и первичными отделениями. Основными задачами совета являются: организация взаимодействия движения с органами местного самоуправления, образовательными организациями, научными центрами и профессиональными сообществами для изучения и тиражирования лучших практик и методик по вопросам развития движения детей и молодежи.

Кроме того, на новый орган возложена задача по обеспечению содействия в осуществлении профессиональной ориентации участников движения, совершенствованию подходов к работе с детьми и молодежью, разработке предложений по вопросам поддержки детских и молодежных инициатив и проектов. Также члены совета сами должны участвовать в реализации мероприятий по поддержке городского отделения движения, оказывать ему методическую и консультационную поддержку.

Одна из главных первоначальных целей заключается в расширении масштабов движения в самом городе – вовлечении в него детско-юношеских и молодежных объединений, привлечении организаций-работодателей для содействия профессиональной ориентации участников движения, содействии развитию института наставничества для совершенствования подходов к работе с детьми и молодежью.

Координационный совет получил право запрашивать необходимую ему информацию у органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, приглашать на свои заседания чиновников и депутатов, представителей общественных объединений и средств массовой информации. Также совет вправе формировать рабочие группы для оперативного решения актуальных вопросов. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

ИА «Орелград»