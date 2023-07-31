На орловчанку подали в суд из-за камеры видеонаблюдения

Присутствие камеры раздражало ее соседку, решившую, что следят именно за ней.

В Орловской области суд рассмотрел любопытный иск жительницы города Дмитровска, которая просила обязать ее соседку демонтировать камеру видеонаблюдения. Детали процесса поведали в пресс-службе Дмитровского районного суда. Гражданское дело было возбуждено по иску женщины, которой не понравился сам факт установки камеры видеонаблюдения на фасаде жилого дома ее соседки. Она заявила, что тем самым нарушается ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни и просила демонтировать камеру.

Ответчица в судебном заседании иск не признала. Она объяснила, что камера видеонаблюдения была установлена вовсе не для слежки за кем-то, а в целях личной безопасности и сохранности принадлежащего ей имущества. Исследовав и оценив представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. Истице попросту не удалось доказать, что камера соседки «осуществляет сбор, хранение и распространение информации против нее, ее родственников или знакомых, вторгаясь в ее личную жизнь».

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что в обзор спорной камеры видеонаблюдения территория домовладения истицы вообще не попадает. Сам по себе факт нахождения на территории соседнего дома камеры не может расцениваться как нарушение нематериальных благ и неприкосновенности частной жизни. В результате истице в удовлетворении исковых требований было отказано. Однако решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»