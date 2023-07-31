Назван самый прибыльный город Орловщины

Сальдированный результат бизнеса оказался выше всего в городе Орле.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-мае 2023 года. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах сложился в сумме 18,936 миллиарда рублей. Аналитики подсчитали, что 188 предприятий региона получили прибыль в размере 21,12 миллиарда рублей, но из этой суммы пришлось вычесть убыток в размере 2,183 миллиарда рублей, с которым в отчетном периоде времени сработали 88 предприятий.

Напомним, что данная статистика не учитывает показатели работы субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций. Статистики также подсчитали сальдированный результат по районам и городам. Наилучшим он оказался в областной столице – положительное сальдо организаций и предприятий Орла в отчетном периоде времени составило 12,148 миллиарда рублей.

На втором месте оказался Орловский муниципальный округ, в котором совокупная прибыль превысила совокупные убытки 2,246 миллиарда рублей. Положительное сальдо также было зарегистрировано в Урицком районе (1,81 миллиарда рублей), Свердловском районе (1,5 миллиарда рублей), в Ливнах (922 миллиона рублей) и Ливенском районе (667,8 миллиона рублей). Удивительно, но с отрицательным сальдо сработали предприятия Мценска, моногорода, на территории которого организована особая экономическая зона. Убыток превысил прибыль в этом городе на 457,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»