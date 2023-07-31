Орловца дважды наказали за дискредитацию ВС РФ

Два однотипных судебных процесса за три дня прошли в Орле.

Заводским районным судом города Орла в течение трех дней были рассмотрены сразу два административных дела в отношении местного жителя, обвиненного в дискредитации использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Подробности сообщила пресс-служба суда. В числе предъявленных орловцу обвинений оказались и публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил в указанных целях. Поводом для возбуждения дел послужил некий видеоматериал, дискредитирующий проведение специальной военной операции. Орловец разместил его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В судебном заседании гражданин не отрицал, что видеоматериал был им опубликован, отметили в суде. Однако свою вину в правонарушении он не признал. Мужчина заявил, что указанный видеоматериал «транслировался для узкого круга людей, и поэтому не является публичным выступлением». Он также сообщил суду, что в настоящее время уже удалил противоправный контент и просил прекратить в отношении него производство по делу.

«Доводы о том, что у него не было умысла на совершение административного правонарушения, его выступление не носило публичный характер, опровергаются имеющимися в деле доказательствами, — сообщили в суде. — Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей по каждому административному делу. Таким образом, общая сумма штрафа по двум делам составила 60 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»