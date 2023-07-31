У орловской «Бригады Катукова» появился командир

31.7.2023 | 16:47 Важное, Новости, СВО

Им стал 26-летний участник СВО.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Как сообщается в соцсетях Орловской народной дружины, формирование возглавил Денис Орлов. Такое решение принял губернатор Андрей Клычков.

Ранее Орлов возглавил орловское  отделение «Движения Первых» — масштабной федеральной молодёжной организации, которая, по замыслу властей страны, должна стать современной версией пионерии.

Денис Орлов родился в 1997-м году в Ташкенте. Окончил Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Выполнял специальные задачи в Сирии и Африке, участвовал в специальной военной операции на Украине.

Из-за полученного ранения признан инвалидом третьей группы, негодным к дальнейшей воинской службе. Награждён Орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

ИА «Орелград»

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