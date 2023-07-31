В Орле уволился главный по образованию и спорту

31.7.2023 | 16:32 Новости, Образование, Спорт

Сергей Шаров перешёл на другую работу.

Фото: orel-adm.ru

Чиновник возглавлял городское управление образования, спорта и физкультуры. Как сообщил портал «Вечерний Орёл», с 30 июля Шаров перешёл на другую работу.

Он возглавлял управление с марта 2021-го года, а до этого работал заместителем директора гимназии №34. Отметим, что в 2019-м году Шаров победил в муниципальном и региональном этапах всероссийского конкурса «Учитель года».

По данным СМИ, уже бывший чиновник вернулся на работу в общее образование, но не на прежнее место, а в школу №52. В данный момент обязанности начальника управления исполняет Наталья Ерзина, заместитель Сергея Шарова.

ИА «Орелград»

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