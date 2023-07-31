В Орле в поликлинике №2 сменился главврач

Ответственную должность заняла Надежда Бахтина.

Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, нового руководителя уже представили коллективу учреждения. Бахтина работала здесь около 10 лет. Сначала занимала должность участкового терапевта, затем возглавляла терапевтическое отделение.

После этого Бахтина ушла в НКМЦ имени Круглой, где трудилась в качестве заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Теперь уже оттуда она снова вернулась на прежнее место работы.

До конца минувшего года поликлинику №2 возглавлял Павел Сергеев. В данный момент он занимает должность главного врача городской Больницы скорой медицинской помощи имени Семашко.

ИА «Орелград»