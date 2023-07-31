В Орле запись на обучение в «Кванториуме» стартует 15 августа

31.7.2023 | 14:03 Новости, Образование

Посещать технопарк смогут свыше 800 детей.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Как рассказали «Орелграду» в Департаменте внутренней политики региона, запись на обучение в технопарке начнётся 15 августа в 10 часов на платформе «Навигатор дополнительного образования Орловской области».

Там же родители (или законные представители) детей смогут узнать расписание учебных занятий, а также посмотреть количество мест в группах. Запись в каждую группу будет приостанавливаться по мере набора нужного числа обучающихся.

Также «Орелграду» удалось выяснить, что в «Кванториуме» ежегодно будут обучаться свыше 800 детей (в возрасте от 7 до 18 лет). Ранее официальные источники говорили о 400 обучающихся (но с оговоркой, что речь идёт только о бесплатных местах).

Общая площадь здания, где 1 сентября должен открыться технопарк, составит 2 тысячи квадратных метров. Строение находится в городском парке по адресу улица Горького, 36-А. Сейчас здесь ведётся капитальная реконструкция. По данным на начало июля, в здании шли работы по внутренней отделке помещений.

ИА «Орелград»

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