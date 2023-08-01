Бойцам СВО окажут духовную поддержку и бесплатную юрпомощь

Орловская епархия и «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, Орловская епархия и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве. Соответствующий документ своими подписями скрепили митрополит Орловский и Болховский Тихон и руководитель филиала фонда Ольга Анисимова. Соглашение предусматривает взаимодействие в вопросах оказания помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов СВО.

«Подопечным фонда Орловская епархия окажет духовную поддержку, — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. — К примеру, демобилизованным участникам СВО помогут адаптироваться к мирной жизни. Также с участием подопечных фонда стороны планируют проводить совместные социально значимые мероприятия, в том числе патриотические».

В ведомстве добавили, что после подписания соглашения митрополит Тихон преподнес в подарок Орловскому филиалу фонда икону священноисповедника Георгия Коссова. Кроме того, митрополит Тихон принял участие в церемонии открытия учебного полигона, предназначенного для подготовки народных дружинников. Напомним, что в Орловской области создана «Бригада Катукова». Полигон расположен в Орловском муниципальном округе. В последнее время он прошел реконструкцию и был оборудован всем необходимым для успешной подготовки и обучения по различным дисциплинам.

Ранее Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области совместно с «Защитниками Отечества» провело рабочее совещание по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как пояснили в ведомстве, на совещании были рассмотрены вопросы персонального социального сопровождения ветеранов специальной военной операции, содействие в получении ими всех полагающихся мер поддержки и льгот: от медицинской и социальной помощи до лекарственного обеспечения и реабилитации. Также поднимались вопросы оказания помощи в переобучении и трудоустройстве ветеранов и вовлечении ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»