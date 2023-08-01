Ливенцев обвинили в нецелевом использовании «мусорок»

Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов используются не по назначению.

Администрация города Ливны обратилась к горожанам с призывом использовать по целевому назначению контейнеры для сбора крупногабаритных отходов (КГО). На них было потрачено немало финансовых средств. По данным мэрии, в Ливнах были обустроены специальные места сбора крупногабаритных отходов, для чего власти закупили 18 контейнеров на сумму 930 тысяч рублей. 17 из них установлены на улицах частного сектора. Новинка привлекла внимание горожан, однако они нашли ей неправильное применение. В контейнерах начали находить не только и не столько крупногабаритные отходы.

«За очень непродолжительный срок их эксплуатации вынуждены признать, что по многим адресам в эти контейнеры жители частного сектора сложили ботву, траву после прополки огородов и приусадебных участков, ветви деревьев и другой мусор, не подлежащий вывозу региональным оператором, — говорится в сообщении администрации Ливен. — Напоминаем: к КГО относятся твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет размещать их в стандартных контейнерах, — это отслужившие двери, окна и оконные рамы, мебель, ковры, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений (плинтус, доска, линолеум)».

Стоит помнить о том, что к крупногабаритным отходам не относятся ветки, стволы деревьев, ботва, строительный мусор, оставшийся от капитального ремонта или демонтажа строений. Бревна, перекрытия, кирпичи и балки не считаются КГО, следовательно, «размещение таких отходов в местах накопления запрещено». Их вывоз организуется собственником на основании договора со специализированной организацией. Например, в Ливнах такой договор можно заключить с МУКП «Ливенское» или МУП «Комсервис».

Власти Ливен в своем обращении призвали горожан ответственно относиться к утилизации растительных отходов. И пригрозили, по сути, штрафами. Дело в том, что в Орловской области действует собственный закон об ответственности за административные правонарушения. Он предусматривает наказание за сброс, складирование или временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования вне мест, специально отведенных для этого. Можно отделаться предупреждением, но возможно и наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 500 рублей до 1000 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей.

ИА «Орелград»