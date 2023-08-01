На Орловщине создадут 10 особых избирательных участков

Участки будут открыты в местах временного пребывания граждан.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила список и нумерацию избирательных участков, образуемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в местах временного пребывания избирателей. Они будут использоваться для проведения выборов губернатора Орловской области, назначенных на 10 сентября 2023 года. Всего их будет 10 – шесть в Советском районе города Орла и по одному в Железнодорожном и Северном районах областной столицы, а также в городах Ливны и Мценск.

Списки избирателей для голосования на таких участках будут составляться в оперативном режиме. Согласно постановлению облизбиркома, в список на участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, при его составлении включаются также находящиеся там избиратели, не имевшие возможности подать заявление о включении в список по месту своего нахождения и подавшие личные письменные заявления о включении в список по месту временного пребывания не позднее 14.00 часов дня, предшествующего дню голосования (то есть не позднее 14.00 часов 9 сентября 2023 года).

Решение участковой избирательной комиссии по поданным заявлениям принимается на основании сведений руководителя организации, в которой избиратель временно пребывает. Это должны быть заверенные сведения о том, что избиратель в течение срока, включающего дни голосования, будет находиться именно в стенах указанного учреждения. Данная норма, например, актуальна для СИЗО-1 города Орла, в стенах которого традиционно организуется избирательный участок №747.

Кстати, сведения о временно пребывающих в СИЗО и больницах избирателях будут уточняться в ежедневном режиме, ведь кто-то может выбыть до конца голосования или поступить туда уже после начала голосования. Напомним, что выборы губернатора растянутся на три дня. Если обнаружится, что избиратель, подавший заявление о включении его в список в месте временного пребывания, уже проголосовал ранее по месту жительства, то в новый список его включать не будут. Если он уже попал туда, то его обязаны оттуда исключить.

ИА «Орелград»