Орловчанку обчистили под предлогом спасения ее сына

Преступление совершил ее знакомый, обещавший женщине помочь.

Хотынецкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в хищении денежных средств путем обмана. Подробности процесса поведали в пресс-службе суда. Сообщается, что в начале октября 2022 года подсудимый решил «заработать легких денег» при помощи аферы. Он связался со своей знакомой и пообещал ей помочь, потребовав взамен деньги.

В частности, мужчина воспользовался неприятной ситуацией, в которой оказалась семья потерпевшей, и пообещал женщине оказать содействие в прекращении дела об административном правонарушении, которое было возбуждено в отношении ее сына. Услугу он оценил в 30 тысяч рублей. Знакомая поверила ему и перевела оговоренную сумму двумя траншами на банковский счет, который ей передал преступник. Сначала это был перевод на 27 500 рублей, а позднее женщина, желавшая спасти сына от наказания, доплатила еще 2500 рублей.

«Получив от потерпевшей деньги в общей сумме 30 тысяч рублей, подсудимый свое обещание не выполнил, денежные средства не вернул, тем самым похитил их путем обмана, введя в заблуждение потерпевшую, причинив ей значительный материальный ущерб, — говорится в информации пресс-службы Хотынецкого районного суда. — В судебном заседании подсудимый свою вину не признал».

Однако собранных следствием доказательств оказалось достаточно для того, чтобы виновным его признал суд. Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ как мошенничество. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 30 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ей материального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу, осужденный вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»