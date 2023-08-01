Путин наградил орловскую медсестру

Ей присвоили почётное звание.

Соответствующий указ (№567) президент России подписал 31 июля. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Александре Захаваевой. Женщина работает медсестрой в Покровской центральной районной больнице.

Этим же указом такое же звание присвоено ещё двум россиянам (из Подмосковья и Тувы). Первый «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» появился в нашей стране в 1995-м году.

ИА «Орелград»