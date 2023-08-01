Сегодня у 57 тысяч орловцев подрастут пенсии

Отделение СФР проведёт перерасчет.

Повышение затронет работающих пенсионеров и инвалидов. Размеры ежемесячных выплат увеличатся у 53776 жителей нашего региона.

В Социальном Фонде России пояснили, что пенсии вырастут у тех орловцев, чьи работодатели в 2022-м году перечисляли за них страховые взносы. Подавать дополнительные заявления в СФР не требуется. Также размеры выплат увеличатся и у тех пенсионеров и инвалидов, которые обеспечивают себя работой самостоятельно и платят страховые взносы сами.

В связи с тем, что суммы начисленных взносов могут быть очень разными, пенсии вырастут неравномерно. Однако так как порог увеличения установлен в три пенсионных коэффициента, то максимальная прибавка составит 371 рубль 31 копейку.

ИА «Орелград»