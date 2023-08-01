В Госдуме пообещали не закрывать орловскую школу

С жителями глубинки пообщалась Ольга Пилипенко.

Депутат Госдумы выслушала жалобы родителей учеников Масловской средней школы, расположенной в Орловском муниципальном округе. В основном, орловцев беспокоит возможное закрытие учебного заведения. Однако Пилипенко пообещала, что школа продолжит работу, как минимум, в новом учебном году, сообщают «Вести-Орёл».

Ранее, в январе этого года, в Масловской школе перестал работать спортивный зал. Он не прошёл проверку на соответствие правилам и нормативам. Ученикам предложили заниматься физкультурой в соседней Баклановской школе на местном стадионе. Однако учебные заведения разделяют целые пять километров.

Ожидается, что выйти из ситуации поможет национальный проект «Спорт – норма жизни». Если федеральные власти продолжат его на следующий год, то это поможет обновить и спортивную площадку Масловской школы. Правда, для объекта ещё придётся изготовить проект и смету ремонта.

ИА «Орелград»