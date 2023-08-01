В Орле на Ленина восстановили клумбу

1.8.2023 | 18:36 Новости, Общество

Ранее живые украшения города пострадали от вандалов.

Фото: t.me/orel_adm

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, работу сделали сегодня сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза». Они восполнили потери, которые понесла клумба от неизвестных вандалов.

Начальник участка по зелёным насаждениям МБУ «Спецавтобаза» Татьяна Можина призвала орловцев ценить труд тех, кто ежедневно украшает наш город.

«Не нужно рвать цветы, выкапывать их для своих участков, топтать благоустроенные клумбы. Наши улицы могут радовать многоцветием до самой осени, но для этого к ним нужно относиться бережнее», — подчеркнула Можина.

Фото: t.me/orel_adm
Фото: t.me/orel_adm
Фото: t.me/orel_adm
Фото: t.me/orel_adm
Фото: t.me/orel_adm

ИА «Орелград»

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