В Орле начинают отмечать День города

Праздничные мероприятия стартуют сегодня.
Напомним, что в этом году праздник будет юбилейным – с момента освобождения Орла и области от фашистских захватчиков исполняется ровно 80 лет. Подробную программу мероприятий (на период с 1 по 4 августа) публикует пресс-служба администрации Орла.
В частности, на сегодня запланированы:
- фотовыставка «Город. Время. Люди» (на аллее перед городским парком),
- фотовыставка «Орёл: взгляд сквозь призму времени» (в горпарке),
- кубок по мини-футболу среди дворовых команд (15:00, набережная Дубровинского, 96),
- акция «Поём всем двором» (18:00, Железнодорожная, 47),
- концерт «С днём рождения, любимый город» (18:30, площадь Содружества).
Программа на 2 августа, среду:
- спортивное мероприятие «Пульс жизни» (16:30, Семинарский парк)
- акция «Поём всем двором» (17:30, Маринченко, 1, 3, 5),
- акция «Поём всем двором» (18:00, Маяковского, 62).
3 августа, четверг:
- фотовыставка «Освобождение. 1943» (улица Ленина, бульвар Победы, областной краеведческий музей),
- Чемпионат и Первенство Орла по парусному спорту (озеро Светлая жизнь),
- митинг, посвящённый памяти генерала Гуртьева (10:00, сквер Гуртьева),
- праздник двора (16:30, Васильевская, 136, и Циолковского, 10),
- турнир по баскетболу (17:00, Кромская, 10, спортшкола «Олимп»),
- спортивный праздник «Пульс жизни!» (мини-стадион имени Аршавина).
- акция «Поём всем двором» (Орёлстроевская, 1, и Горького, 4).
4 августа, пятница:
- фестиваль цветов «Стрелка» (с 9 до 23 часов, парк «Орловская крепость»),
- возложение цветов к памятникам и мемориалам (с 10 до 12 часов),
- праздничная игровая программа в Детском парке (с 12 до 18 часов),
- патриотический марафон «Мой Орёл летает высоко» (с 14:00 до 21:00, парк Победы),
- праздничный концерт (17:00, площадь Юности),
- показательные выступления «Богатыри земли русской», фестиваль красок, танцевальная программа (17:00, Детский парк),
- торжественное шествие участников фестиваля духовых оркестров (18:00, от памятника Лескову до площади Ленина),
- гала-концерт фестиваля «Фанфары побед» (19:00, площадь Ленина),
- концерт от КДЦ «Металлург» (21:00, площадь Ленина).
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ИА «Орелград»