В Орле начинают отмечать День города

1.8.2023 | 11:16 Важное, Новости, Общество

Праздничные мероприятия стартуют сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, что в этом году праздник будет юбилейным – с момента освобождения Орла и области от фашистских захватчиков исполняется ровно 80 лет. Подробную программу мероприятий (на период с 1 по 4 августа) публикует пресс-служба администрации Орла.

В частности, на сегодня запланированы:

  • фотовыставка «Город. Время. Люди» (на аллее перед городским парком),
  • фотовыставка «Орёл: взгляд сквозь призму времени» (в горпарке),
  • кубок по мини-футболу среди дворовых команд (15:00, набережная Дубровинского, 96),
  • акция «Поём всем двором» (18:00, Железнодорожная, 47),
  • концерт «С днём рождения, любимый город» (18:30, площадь Содружества).

Программа на 2 августа, среду:

  • спортивное мероприятие «Пульс жизни» (16:30, Семинарский парк)
  • акция «Поём всем двором» (17:30, Маринченко, 1, 3, 5),
  • акция «Поём всем двором» (18:00, Маяковского, 62).

3 августа, четверг:

  • фотовыставка «Освобождение. 1943» (улица Ленина, бульвар Победы, областной краеведческий музей),
  • Чемпионат и Первенство Орла по парусному спорту (озеро Светлая жизнь),
  • митинг, посвящённый памяти генерала Гуртьева (10:00, сквер Гуртьева),
  • праздник двора (16:30, Васильевская, 136, и Циолковского, 10),
  • турнир по баскетболу (17:00, Кромская, 10, спортшкола «Олимп»),
  • спортивный праздник «Пульс жизни!» (мини-стадион имени Аршавина).
  • акция «Поём всем двором» (Орёлстроевская, 1, и Горького, 4).

4 августа, пятница:

  • фестиваль цветов «Стрелка» (с 9 до 23 часов, парк «Орловская крепость»),
  • возложение цветов к памятникам и мемориалам (с 10 до 12 часов),
  • праздничная игровая программа в Детском парке (с 12 до 18 часов),
  • патриотический марафон «Мой Орёл летает высоко» (с 14:00 до 21:00, парк Победы),
  • праздничный концерт (17:00, площадь Юности),
  • показательные выступления «Богатыри земли русской», фестиваль красок, танцевальная программа (17:00, Детский парк),
  • торжественное шествие участников фестиваля духовых оркестров (18:00, от памятника Лескову до площади Ленина),
  • гала-концерт фестиваля «Фанфары побед» (19:00, площадь Ленина),
  • концерт от КДЦ «Металлург» (21:00, площадь Ленина).

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ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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