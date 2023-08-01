В Орле начинают отмечать День города

Праздничные мероприятия стартуют сегодня.

Напомним, что в этом году праздник будет юбилейным – с момента освобождения Орла и области от фашистских захватчиков исполняется ровно 80 лет. Подробную программу мероприятий (на период с 1 по 4 августа) публикует пресс-служба администрации Орла.

В частности, на сегодня запланированы:

фотовыставка «Город. Время. Люди» (на аллее перед городским парком),

фотовыставка «Орёл: взгляд сквозь призму времени» (в горпарке),

кубок по мини-футболу среди дворовых команд (15:00, набережная Дубровинского, 96),

акция «Поём всем двором» (18:00, Железнодорожная, 47),

концерт «С днём рождения, любимый город» (18:30, площадь Содружества).

Программа на 2 августа, среду:

спортивное мероприятие «Пульс жизни» (16:30, Семинарский парк)

акция «Поём всем двором» (17:30, Маринченко, 1, 3, 5),

акция «Поём всем двором» (18:00, Маяковского, 62).

3 августа, четверг:

фотовыставка «Освобождение. 1943» (улица Ленина, бульвар Победы, областной краеведческий музей),

Чемпионат и Первенство Орла по парусному спорту (озеро Светлая жизнь),

митинг, посвящённый памяти генерала Гуртьева (10:00, сквер Гуртьева),

праздник двора (16:30, Васильевская, 136, и Циолковского, 10),

турнир по баскетболу (17:00, Кромская, 10, спортшкола «Олимп»),

спортивный праздник «Пульс жизни!» (мини-стадион имени Аршавина).

акция «Поём всем двором» (Орёлстроевская, 1, и Горького, 4).

4 августа, пятница:

фестиваль цветов «Стрелка» (с 9 до 23 часов, парк «Орловская крепость»),

возложение цветов к памятникам и мемориалам (с 10 до 12 часов),

праздничная игровая программа в Детском парке (с 12 до 18 часов),

патриотический марафон «Мой Орёл летает высоко» (с 14:00 до 21:00, парк Победы),

праздничный концерт (17:00, площадь Юности),

показательные выступления «Богатыри земли русской», фестиваль красок, танцевальная программа (17:00, Детский парк),

торжественное шествие участников фестиваля духовых оркестров (18:00, от памятника Лескову до площади Ленина),

гала-концерт фестиваля «Фанфары побед» (19:00, площадь Ленина),

концерт от КДЦ «Металлург» (21:00, площадь Ленина).

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ИА «Орелград»