В Орле травмпункт больницы Семашко перестанет работать по ночам

Пациентов будут перенаправлять в больницу Боткина.

Такую информацию в социальных сетях опубликовал известный общественник Дмитрий Серёгин. При этом он ссылается на приказ губернатора Орловской области (№504 от 27.07.23).

В тексте этого документа официально утверждается, что перемены связаны с «кадровым дефицитом врачей-травматологов» в больнице Семашко. В связи с этим губернатор приказывает перевести тамошний травмпункт на режим работы с 08:00 до 20:00.

В соответствии с приказом, в промежуток с 20 до 8 часов пациентам должны оказывать неотложную травматологическую помощь в больнице Боткина. Видимо, там пока не наблюдается серьёзной нехватки соответствующих специалистов.

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

«Остаётся только посочувствовать тем нашим коллегам, которые будут вынуждены работать с двойной, а, может, и с тройной нагрузкой. А если и они решат, что ситуация не столь оптимистична в орловской медицине, и тоже уволятся?», — резюмирует Серёгин.

ИА «Орелград»