В Орловской области снова отменили противопожарный режим

Такое решение в регионе принимается уже второй раз в текущем году.

Губернатор Андрей Клычков отменил с 28 июля 2023 года на территории Орловской области особый противопожарный режим. Решение принято «в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории региона». Одновременно Клычков признал утратившим силу распоряжение правительства Орловской области от 12 июля 2023 года № 451-р. Именно в соответствии с ним и был введен особый режим. Кстати, в этом году он вводился уже дважды и вот теперь во второй раз отменен.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время на всей территории Орловской области зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности. По оперативным Главного управления МЧС по региону, всего в текущем году зарегистрировано 2577 пожаров, на которых погибли 29 человек, травмирован 21 человек и 41 человек был спасен. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового и электрооборудования.

Впрочем, лето еще не закончилось, и спасатели по-прежнему предупреждают, что в связи с выходом населения на приусадебные участки и выездом людей на природу сохраняется риск перехода огня от сжигания усохшей травяной растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы. Не исключается возникновение отдельных очагов природных пожаров. В частности, существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа, возникновения отдельных очагов торфяных пожаров, вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне. Кстати, на территории 14-ти районов Орловской области находятся месторождения торфа общей площадью 7,737 тысячи га.

Напомним, что 12 июля правительство региона после введения особого противопожарного режима поручило организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. В их число были включены орловцы, злоупотребляющие алкогольными напитками и наркотическими средствами, а также граждане без определенного места жительства. Целью таких мероприятий являлось «предотвращение совершения асоциальными типами действий или бездействия, способствующих возникновению пожаров».

Главам городов, муниципальных округов, районов и сельских поселений было поручено принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. В частности, власти на местах должны были создать оперативные группы по организации и осуществлению мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, анализу и обмену информацией о проведенной работе за каждые прошедшие сутки. Также для исключения возможности перехода огня на здания и сооружения необходимо было произвести опашку населенных пунктов.

ИА «Орелград»