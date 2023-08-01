Завтра в Орле отметят День ВДВ

1.8.2023 | 14:32 Новости, Общество

В этом году он пройдёт в расширенном формате.

Фото: vk.com/oreladm

Присоединиться к празднованию могут все горожане. Программу публикует администрация Орла.

В 10 часов на Наугорском шоссе у памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов состоится традиционный митинг. Затем орловцы пройдут по улице Лескова до бульвара Победы, чтобы возложить цветы к бюстам Героев России Рязанцева и Скворцова, героев-разведчиков Санько и Образцова, Почётного гражданина Орла Горбатова.

После этого колонна автомобилей с символикой ВДВ проедет от бульвара Победы до сквера Героев-десантников (на перекрёстке Комсомольской, Кромской и Карачевского шоссе).

Здесь в 12 часов 30 минут начнётся большое мероприятие, посвящённое важной дате. Ожидаются концертные выступления и спортивные состязания. Всех желающих угостят солдатской кашей.

В связи с запланированными мероприятиями в Орле введут запрет на парковку транспортных средств:

  • с 00:00 до 12:30 – по улице Сурена Шаумяна (между перекрёстками с Полесской и Пионерской),
  • с 06:00 до 11:00 – на Наугорском шоссе у памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов,
  • с 00:00 до 20:00 – на Привокзальной улице (между домом №10 и перекрёстком с Орджоникидзе) и Привокзальной площади.

Кроме того, с 17 до 20 часов у железнодорожного вокзала вводится запрет на движение автомобилей.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования