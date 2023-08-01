Завтра в Орле отметят День ВДВ

В этом году он пройдёт в расширенном формате.
Присоединиться к празднованию могут все горожане. Программу публикует администрация Орла.
В 10 часов на Наугорском шоссе у памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов состоится традиционный митинг. Затем орловцы пройдут по улице Лескова до бульвара Победы, чтобы возложить цветы к бюстам Героев России Рязанцева и Скворцова, героев-разведчиков Санько и Образцова, Почётного гражданина Орла Горбатова.
После этого колонна автомобилей с символикой ВДВ проедет от бульвара Победы до сквера Героев-десантников (на перекрёстке Комсомольской, Кромской и Карачевского шоссе).
Здесь в 12 часов 30 минут начнётся большое мероприятие, посвящённое важной дате. Ожидаются концертные выступления и спортивные состязания. Всех желающих угостят солдатской кашей.
В связи с запланированными мероприятиями в Орле введут запрет на парковку транспортных средств:
- с 00:00 до 12:30 – по улице Сурена Шаумяна (между перекрёстками с Полесской и Пионерской),
- с 06:00 до 11:00 – на Наугорском шоссе у памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов,
- с 00:00 до 20:00 – на Привокзальной улице (между домом №10 и перекрёстком с Орджоникидзе) и Привокзальной площади.
Кроме того, с 17 до 20 часов у железнодорожного вокзала вводится запрет на движение автомобилей.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»