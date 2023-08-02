Орловца будут судить за причинение смерти по неосторожности

2.8.2023 | 18:09 Новости, Происшествия

Его трактор задел опору ЛЭП, что привело к ЧП.

Фото: Инвестиционный портал Орловской области (иллюстративное)

Несчастный случай произошёл в Кромском районе в июне текущего года рядом с селом Кутафино, во время сельскохозяйственных работ. 56-летний мужчина управлял трактором. «Железный конь» тянул за собой устройство для опрыскивания посевов.

Орловец нарушил правила эксплуатации устройства и задел им воздушную линию электропередач. Его 23-летний знакомый, находившийся рядом, получил удар током и погиб на месте.

Делом занимался Следственный комитет. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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