Орловца будут судить за причинение смерти по неосторожности

Его трактор задел опору ЛЭП, что привело к ЧП.

Несчастный случай произошёл в Кромском районе в июне текущего года рядом с селом Кутафино, во время сельскохозяйственных работ. 56-летний мужчина управлял трактором. «Железный конь» тянул за собой устройство для опрыскивания посевов.

Орловец нарушил правила эксплуатации устройства и задел им воздушную линию электропередач. Его 23-летний знакомый, находившийся рядом, получил удар током и погиб на месте.

Делом занимался Следственный комитет. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»