Орловчанка совершила преступление против правосудия

За свои действия женщина получила обвинительный приговор суда.

Заводским районным судом города Орла рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Как сообщила пресс-служба суда, орловчанку обвинили в совершении преступления против правосудия. События развивались следующим образом. Ранее гражданка проходила по другому уголовному делу в качестве свидетеля. В ходе судебного следствия она была уведомлена надлежащим образом о правах и обязанностях свидетеля. Также ее предупредили о возможной уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

«Несмотря на это, в целях сокрытия преступления, стремясь помочь своему сожителю избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление, гражданка в судебном заседании дала заведомо ложные показания, противоречащие фактическим обстоятельствам совершенного преступления, установленным в ходе предварительного следствия, — пояснили в пресс-службе Заводского районного суда. – Ее показания касались существенных фактов и обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу».

То есть женщина пыталась выгородить своего любимого, хотя знала, что за ложь ее саму могут наказать. Поскольку ложь была разоблачена, из свидетеля женщина превратилась в обвиняемую. При вынесении наказания суд учел тот факт, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В результате орловчанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложные показания). Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 3 месяца с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»