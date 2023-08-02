Орловский детсад попался на нарушениях

Ревизионная комиссия мэрии планово проверила детский сад №26.

Администрация города Орла раскрыла информацию о результатах плановой выездной проверке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 компенсирующего вида». Она была проведена контрольно-ревизионным отделом в соответствии с распоряжением мэрии, изданным в мае этого года. Проверялся период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2023 года. Проверка установила, что показатели по доходам и расходам, предусмотренные планами финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД) на соответствующие годы не были выполнены.

«Субсидии, предоставленные учредителем по соглашениям, меньше субсидий, предусмотренных планами, — отметили в своем отчете ревизоры. — Планы ФХД не корректировались. При проверке расчетов по оплате труда с сотрудниками учреждения установлены нарушения трудового законодательства, внутренних локальных документов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Сообщается, в частности, что в учреждении не соблюдались порядок формирования и согласования штатных расписаний, порядок изменения условий трудовых договоров с сотрудниками. Дополнительные соглашения к имеющимся трудовым договорам на установление доплат стимулирующего и компенсационного вида вообще на момент проверки отсутствовали. Премии некоторым сотрудникам назначались в завышенных размерах. А распределение стимулирующих и компенсационных выплат сотрудникам проводилось без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Также был выявлен факт приема на работу сотрудника, не соответствующего предъявляемым требованиям к квалификации. Кроме того, ревизоры выявили несоответствие записей о трудовой деятельности в трудовых книжках данным действующих трудовых договоров.

Проверкой эффективности использования муниципального имущества и обеспечения его сохранности также были установлены нарушения – «в части правильности и своевременности учета основных средств и товарно-материальных ценностей и эффективности использования имущества». «Проверкой установлено неэффективное использование средств в результате оплаты пени (неустоек) и госпошлин за несвоевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками, — говорится в отчете. — С целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес руководителя учреждения направлено представление».

ИА «Орелград»