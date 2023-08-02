Орловский водитель поплатился за страдания пассажира

2.8.2023 | 14:33 Новости, Происшествия

Мужчину осудили на три года.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

Дело рассматривал Покровский районный суд. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

ДТП произошло в марте этого года. Житель Покровского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом он ехал не один, а с пассажиром. В итоге он грубо нарушил ПДД, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате ДТП пассажиру автомобиля причинён тяжкий вред здоровья», — отметили в надзорном ведомстве.

Водителю пришлось предстать перед судом. В рамках соответствующей статьи (264 УК РФ) его признали виновным и приговорили к трём годам колонии-поселения. Также мужчину лишили права управлять транспортом на 2,5 года.

ИА «Орелград»

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