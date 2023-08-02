Площадка под межвузовский кампус выдержала экспертизу

Выдано положительное заключение на строительство.

Эксперты в рамках государственной историко-культурной экспертизы изучили отчет о проведении археологического обследования земельного участка на улице Скворцова. Он отведен под реализацию проекта «Строительство межвузовского кампуса в городе Орле» Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. По итогам экспертизы был выдан акт, согласно которому дано положительное заключение. Установлено, что проект не противоречит требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.

Экспертиза была проведена 31 июля 2023 года в Липецке и Орле. Ее заказчиком выступил СПОК «Елецкий стан». Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, отведенном под строительство. Ранее в 2023 году экспедицией СПОК «Елецкий стан» было проведено археологическое обследование площадки, выделенной под строительство межвузовского кампуса. Участок расположен в Орле, на водораздельном участке левого берега Оки и левого берега Орлика, в 798 метрах к северо-западу от здания Храма Казанской иконы Божией Матери.

Полевой этап работ начался с осмотра местности «на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия», то есть курганов, валов, рвов, площадок и др. Осмотр сопровождался фотофиксацией и привязкой точек фотофиксации и шурфов к системе глобального позиционирования с помощью портативного прибора GPS. После визуального осмотра был заложен 21 шурф. Ни в одном из них объекты археологического наследия не были выявлены. Из отчета исследователей следует, что ближайшим археологическим памятником относительно участка обследования является объект археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла: «Правый берег реки Ока» (XVIII — начало XX вв.). Он расположен в 980 метрах к юго-востоку от места будущего кампуса, на правом берегу Оки.

ИА «Орелград»