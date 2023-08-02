Троих орловцев наградили Орденами Мужества

Участников СВО отметили посмертно.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Церемонию передачи государственной награды семьям провели мэр Орла Юрий Парахин и председатель горсовета Орла Василий Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все награждённые – участники специальной военной операции. Это Дмитрий Абашин (1976-2022) и Игорь Ксендзык (1980-2023), которые отправились в зону СВО добровольцами, и Андрей Панкратов (1989-2023), мобилизованный осенью минувшего года.

«Мы воспринимаем потерю каждого бойца как свою личную трагедию. Весь город и каждый житель разделяет горечь этой невосполнимой утраты», — высказался в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»