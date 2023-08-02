Троих орловцев наградили Орденами Мужества

2.8.2023 | 18:17 Новости, Общество, СВО

Участников СВО отметили посмертно.

Фото: vk.com/oreladm

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Церемонию передачи государственной награды семьям провели мэр Орла Юрий Парахин и председатель горсовета Орла Василий Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все награждённые – участники специальной военной операции. Это Дмитрий Абашин (1976-2022) и Игорь Ксендзык (1980-2023), которые отправились в зону СВО добровольцами, и Андрей Панкратов (1989-2023), мобилизованный осенью минувшего года.

«Мы воспринимаем потерю каждого бойца как свою личную трагедию. Весь город и каждый житель разделяет горечь этой невосполнимой утраты», — высказался в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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