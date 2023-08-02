В Орле объявили тендер по взысканию долгов с граждан

Коллекторов ищет крупный поставщик коммунальных ресурсов.

На портале госзакупок появилось извещение о проведении торгов на электронной площадке. На них выставлен всего один лот, наименование которого выглядит так: «Оказание услуг по взысканию задолженности с физических лиц». Начальная максимальная цена контракта составляет 5,173 миллиона рублей. В конкурсной документации указано, что она сформирована на основании «Положения о закупках товаров, работ, услуг» методом сопоставимых рыночных цен, то есть был проведен анализ рынка.

Описание предмета закупки выглядит так: «Возмездное оказание услуг, направленное на взыскание просроченной дебиторской задолженности должников для нужд ООО «Газпром теплоэнерго Орел». Компания выступит в роли принципиала, а победитель тендера будет именоваться агентом. Хотя в простонародье сборщиков долгов обычно называют коллекторами. В техническом задании дается описание должников, с которыми предстоит работать агенту.

Под должником понимается физическое лицо, которое отвечает одновременно следующим требованиям: владеет на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме и оплачивает жилищно-коммунальные услуги по единому платежному документу (ЕПД); имеет неисполненное денежное обязательство по оплате хотя бы одной жилищно-коммунальной услуги (отопление и горячее водоснабжение). Иными словами, судя по документации, долги будут выбивать у простых граждан, задолжавших за тепло и горячую воду.

Агент должен исполнять поручения принципала в судебном порядке, в том числе на стадии исполнительного производства. Исключение составят производства по делам о банкротстве должников. Агенту предстоит направлять в мировые суды заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности. Сотрудники агента обязаны оказывать «содействие сотрудникам службы судебных приставов в процессе исполнения ими любых исполнительных действий, направленных на погашение задолженности должников».

Отдельным пунктом прописан порядок оплаты услуг. Указанная выше цена договора в размере 5,173 миллиона рублей является предельной. При достижении этой стоимости услуг договор считается прекращенным. Размер агентского вознаграждения определяется сторонами в процентном отношении к сумме денежных средств, полученных агентом для принципала. Судя по проекту контракта, такое вознаграждение составит 25 процентов. Договор вступит в силу с даты подписания и будет действовать по 31 декабря 2023 года.

ИА «Орелград»