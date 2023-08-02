В Орле пройдёт фестиваль летучих змеев

Мероприятие состоится в Детском парке.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня города. Он начнётся на футбольном поле парка (Левый берег реки Орлик, 21) 4 августа в 15 часов.

Чтобы участвовать в фестивале, достаточно прийти на место в указанное время, захватив с собой воздушного змея, и запустить его.

Также до 4 августа Детский парк принимает заявки от участников на тематический фотоконкурс «Парим под облаками». Снимок может быть любым. Однако на фотографии должен присутствовать участник, совершающий какое-либо действие с воздушным змеем, причём именно на территории парка.

Заявки направляются на адрес электронной почты park.kmo@mail.ru с пометкой «конкурс». От каждого участника принимается не более двух фотографий.

Все снимки будут размещены на отдельной вкладке в официальной группе парка «ВКонтакте». Затем победителей определят на открытом голосовании среди всех подписчиков.

Оно начнётся 4 августа в 20 часов и продлится ровно сутки. Трое авторов, чьи снимки займут первые три места, получат призы. Торжественное награждение состоится в Детском парке 6 августа.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»