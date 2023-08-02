В Орловской области сбили велосипедистку

Женщина госпитализирована.

ДТП произошло накануне в 18 часов 50 минут во Мценске. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, пострадавшей 38 лет.

Происшествие случилось на местной улице Машиностроителей у дома №8. 41-летний водитель на «Шевроле Кобальт» ехал со стороны улицы Зарощенской в сторону улицы Тургенева. Затем он попытался повернуть направо и заехать на территорию, прилегающую к многоквартирному дому.

В этот момент автомобиль наехал на женщину, которая передвигалась на велосипеде Trek. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, в том числе, четыре с пострадавшими. Различные травмы в них получили шестеро человек.

ИА «Орелград»