На Орловщине зарегистрирован 81 кандидат в депутаты

В регионе завершилась процедура регистрации кандидатов на местных выборах.

Избирательные комиссии, организующие дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований, завершили регистрацию кандидатов. Об этом сообщила Избирательная комиссия Орловской области. Напомним, что местные выборы пройдут одновременно с выборами губернатора 10 сентября 2023 года. В 16-ти муниципальных районах предстоит заместить 26 вакантных мандатов.

«Окружные избирательные комиссии о своем выдвижении уведомили 82 кандидата, — уточнили в облизбиркоме. — 81 кандидат представил документы на регистрацию, в отношении одного кандидата, не представившего документы в установленные сроки, избирательной комиссией принято решение об утрате статуса кандидата. По состоянию на 1 августа 2023 года 81 кандидат имеет статус зарегистрированного кандидата и участвует в выборах. Решений об отказах кандидатам в регистрации избирательные комиссии не принимали».

Тем временем, облизбирком провел обучающий семинар для организаторов выборов. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. Оно касалось полномочий избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний на территории Орловской области. Перед участниками Сергей Старцев, начальник правового отдела Избирательной комиссии Орловской области. Он рассказал о порядке изготовления и контроле за передачей избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии.

«Обучающее мероприятие проведено Учебным центром облизбиркома в соответствии с «Планом мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса при подготовке и проведении выборов на территории Орловской области 10 сентября 2023 года», — подытожили в Избирательной комиссии.

ИА «Орелград»