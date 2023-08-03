На Орловщине зарегистрирован 81 кандидат в депутаты

3.8.2023 | 19:00 Новости, Политика

В регионе завершилась процедура регистрации кандидатов на местных выборах.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Избирательные комиссии, организующие дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований, завершили регистрацию кандидатов. Об этом сообщила Избирательная комиссия Орловской области. Напомним, что местные выборы пройдут одновременно с выборами губернатора 10 сентября 2023 года. В 16-ти муниципальных районах предстоит заместить 26 вакантных мандатов.

«Окружные избирательные комиссии о своем выдвижении уведомили 82 кандидата, — уточнили в облизбиркоме. — 81 кандидат представил документы на регистрацию, в отношении одного кандидата, не представившего документы в установленные сроки, избирательной комиссией принято решение об утрате статуса кандидата. По состоянию на 1 августа 2023 года 81 кандидат имеет статус зарегистрированного кандидата и участвует в выборах. Решений об отказах кандидатам в регистрации избирательные комиссии не принимали».

Тем временем, облизбирком провел обучающий семинар для организаторов выборов. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. Оно касалось полномочий избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний на территории Орловской области. Перед участниками Сергей Старцев, начальник правового отдела Избирательной комиссии Орловской области. Он рассказал о порядке изготовления и контроле за передачей избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии.

«Обучающее мероприятие проведено Учебным центром облизбиркома в соответствии с «Планом мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса при подготовке и проведении выборов на территории Орловской области 10 сентября 2023 года», — подытожили в Избирательной комиссии.

ИА «Орелград»

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