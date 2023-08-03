Орловец объяснил угон автомобиля желанием съездить за самогоном

«Дорожное приключение» дорого обошлось жителю Орловской области.

В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный Свердловским районным судом. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Из материалов дела следует, что преступление было совершено в августе 2022 года. Подсудимый угнал автомобиль с парковки возле Центральной районной больницы. Владелец оставил машину с ключом в замке зажигания и опущенными стеклами, чем и воспользовался злоумышленник.

Угонщик недолго катался на чужой машине и бросил ее в одном из переулков. В суде он от дачи показаний отказался, но были заслушаны его объяснения, которые он давал на стадии предварительного следствия. Из них следует, что на протяжении трех дней он вместе со своим другом праздновал день рождения в одной из деревень. Ночевали при этом друзья на берегу водоема. На третье утро они решили поехать в поселок Змиевка, «чтобы начать подрабатывать». Подработку приятели хотели найти у их общего знакомого.

Они знали, что он каждое утро приезжает на своей машине в больницу, на процедуры, поэтому направились в ЦРБ. Иномарку знакомого приятели обнаружили на парковке, вот только самого его там не оказалось. Молодые люди сначала решили знакомого подождать, но потом передумали. Подсудимый сел за руль, а его приятель – на переднее пассажирское сиденье. По версии угонщика, они просто хотели приобрести самогон, а машина им понадобилась для того, чтобы за ним съездить.

Однако уже в пути до приятелей дошло, что автовладелец ничего об их приезде не знает, поэтому может заявить в полицию об угоне. Испугавшись, они бросили машину в первом попавшемся переулке и сбежали. После этого подсудимый забежал к себе домой, где взял деньги. Далее приятели отправились обратно в деревню, продолжать отмечать день рождения. Однако празднование было омрачено их задержанием. Суд счел вину угонщика доказанной и приговорил его к выплате штрафа в размере 120 тысяч рублей.

ИА «Орелград»