Орловская полиция задержала курьеров дистанционных мошенников

Это произошло во Мценске.

В отношении двоих мужчин (24-х и 26-ти лет) возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Задержанные заключены под стражу, рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Ранее, в один и тот же день, с разницей в несколько часов, в местный отдел полиции обратились трое женщин. Их обманули по одной и той же схеме. Сначала злоумышленники позвонили им и заявили, что их родственники стали виновниками серьёзных ДТП. Затем женщинам предложили «уладить дело» с помощью незаконного вознаграждения.

В итоге они лишились крупных сумм денег – 510, 110 и 100 тысяч рублей. Средства забирали «наличкой» курьеры – пособники мошенников. В одном из случаев их оказалось двое, в остальных мужчины приходили по одному.

Полиция задержала подозреваемых «по горячим следам» — в тот же день. Выяснилось, что они приехали на Орловщину из Тульской области и собирались покинуть город на такси. Полученные деньги они уже перечислили подельникам на банковские счета.

ИА «Орелград»