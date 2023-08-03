С сегодняшнего дня на Орловщине запрещена пиротехника

3.8.2023 | 10:50 Новости, Общество

Запрет вводится до 6 августа.

«Вне закона» окажется как использование, так и продажа пиротехнических изделий. Причём – как физическим, так и юридическим лицам. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства региона, запрет вводится «в целях обеспечения мер безопасности при проведении праздничных мероприятий». Напомним, что в эти дни отмечается 80-летие освобождения Орла и области от фашистских захватчиков.

Между тем, официальный городской салют на 5-е августа запустят, причём с трёх точек. Пиротехника «выстрелит» со стрелки Оки и Орлика, а также площадок у аэропорта «Южный» и КДЦ «Металлург». На 9-е мая областные власти от салюта отказались.

ИА «Орелград»

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