В Мценске детский отдых распланировали на три года вперед

В муниципальную программу внесены «хронологические» изменения.

Администрация города Мценска внесла изменения в муниципальную программу «Отдых детей в каникулярное время». Она была принята в 2021 году и в текущем году срок ее действия истекает. Власти решили не принимать новую программу, а продлили, по сути, действующую программа на три года вперед. Она будет реализована в 2024-2026 годы. Администрация постановила учитывать эти планы при верстке бюджета города на плановый трехлетний период. Объем финансирования продленной муниципальной программы составит 9 миллионов рублей.

Ежегодно на ее реализацию планируется выделять по три миллиона рублей. При этом в лагерях с дневным пребыванием каждый год должно отдыхать по 699 детей. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях – по 40 человек в год. «Реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков», — считают авторы документа.

Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время» была разработана специально для организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время. Речь идет о финансировании отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (в соответствии с запросами населения) и в загородных оздоровительных лагерях. Итоги 2023 года пока подводить рано. А вот в 2022 году на реализацию мероприятий программы было направлено 2,408 миллиона рублей, причем все эти средства были из местного бюджета.

«Кассовое освоение составило 100 процентов от плана, — сообщила по этому поводу администрация города. — В пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 699 детей и подростков, в загородных лагерях – 13 человек. Все целевые показатели муниципальной программы достигнуты».

ИА «Орелград»