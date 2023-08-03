В Орле День города изменит расписание общественного транспорта

В него внесены корректировки.
Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, непосредственно 5-го августа работа всего общественного транспорта продлена до 23 часов.
В то же время изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Автобусы с 9 до 12 часов будут попадать из Северного и Железнодорожного районов в Заводской (и обратно) по новому пути. Он проляжет через улицу Московскую, переулок Новосильский, улицы 3-ю Курскую и 5-го августа. При движении из Заводского в Советский район и в обратном направлении автобусы поедут через 1-ю Посадскую.
Также изменят привычные пути и троллейбусы. С 20 до 23 их маршруты будут выглядеть следующим образом:
- №2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;
- №4 и №7 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;
- №6 – не будет функционировать.
Также, в связи с проведением благотворительного марафона «ПоБерегу», 6-го августа с 08:30 до 14:00 троллейбусы тоже поедут по непривычным маршрутам:
- №2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;
- №4 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;
- №6 – автовокзал — Лескова – больница Семашко;
- №7 – автовокзал – Наугорское шоссе – автовокзал.
ИА «Орелград»