В Орле День города изменит расписание общественного транспорта

В него внесены корректировки.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, непосредственно 5-го августа работа всего общественного транспорта продлена до 23 часов.

В то же время изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Автобусы с 9 до 12 часов будут попадать из Северного и Железнодорожного районов в Заводской (и обратно) по новому пути. Он проляжет через улицу Московскую, переулок Новосильский, улицы 3-ю Курскую и 5-го августа. При движении из Заводского в Советский район и в обратном направлении автобусы поедут через 1-ю Посадскую.

Также изменят привычные пути и троллейбусы. С 20 до 23 их маршруты будут выглядеть следующим образом:

№2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;

№4 и №7 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;

№6 – не будет функционировать.

Также, в связи с проведением благотворительного марафона «ПоБерегу», 6-го августа с 08:30 до 14:00 троллейбусы тоже поедут по непривычным маршрутам:

№2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;

№4 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;

№6 – автовокзал — Лескова – больница Семашко;

№7 – автовокзал – Наугорское шоссе – автовокзал.

ИА «Орелград»