В Орле День города изменит расписание общественного транспорта

3.8.2023 | 15:00 Новости, Общество

В него внесены корректировки.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, непосредственно 5-го августа работа всего общественного транспорта продлена до 23 часов.

В то же время изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Автобусы с 9 до 12 часов будут попадать из Северного и Железнодорожного районов в Заводской (и обратно) по новому пути. Он проляжет через улицу Московскую, переулок Новосильский, улицы 3-ю Курскую и 5-го августа. При движении из Заводского в Советский район и в обратном направлении автобусы поедут через 1-ю Посадскую.

Также изменят привычные пути и троллейбусы. С 20 до 23 их маршруты будут выглядеть следующим образом:

  • №2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;
  • №4 и №7 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;
  • №6 – не будет функционировать.

Также, в связи с проведением благотворительного марафона «ПоБерегу», 6-го августа с 08:30 до 14:00 троллейбусы тоже поедут по непривычным маршрутам:

  • №2 – санаторий «Лесной» — завод «Текмаш» — санаторий «Лесной»;
  • №4 – автовокзал – больница Семашко – автовокзал;
  • №6 – автовокзал — Лескова – больница Семашко;
  • №7 – автовокзал – Наугорское шоссе – автовокзал.

ИА «Орелград»

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