В Орле рассказали, как защититься от коллекторов

3.8.2023 | 20:00 Закон и порядок, Новости

Полезные советы жителям региона дали судебные приставы.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало жителям региона, как защититься от незаконных действий коллекторов. Приставы напоминают, что закон четко регламентирует отношения должника и сборщика долгов. Коллекторы не вправе переступать определенные границы. Например, если сборщик долгов пытается проникнуть в дом должника под предлогом описи и изъятия имущества, или угрожает причинением должнику или его родственникам вреда, приставы советуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

«Помните, наложение ареста на имущество должника с составлением «Акта о наложении ареста на имущество должника» осуществляется только судебным приставом-исполнителем в соответствии с полномочиями, которые он получает на основании вступившего в законную силу судебного акта, — говорят в региональном Управлении ФССПР. — Коллекторы к этому процессу не имеют никакого отношения! Если коллектор требует внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными, может иметь место факт вымогательства и злоупотребления служебными полномочиями».

Словом, и в последнем случае можно смело подавать заявление в полицию. А вот в Роскомнадзор следует идти, если коллектор разглашает персональные данные должника без его согласия. Орловцам вообще напоминают о том, что при нарушении прав надо, прежде всего, узнать, кто именно их нарушил. Если кредитор является банком или микрофинансовой организацией, то можно пожаловаться в территориальный орган Центрального банка РФ. Если это кредитор, не являющийся кредитной организацией, реестровый или нелегальный коллектор, то идти следует в службу судебных приставов.

«Жителям Орловской области при обращении в УФССП необходимо зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров, — советуют приставы. — По возможности, указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств. Сообщить об указанных фактах в УФССП, приложив к обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие».

ИА «Орелград»

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