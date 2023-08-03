В Орле с 4 по 6 августа ограничили движение и парковку

3.8.2023 | 13:53 Закон и порядок, Новости, Общество

Об изменениях сообщили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград»

В связи с мероприятиями, посвящёнными Дню города, завтра, 4-го августа, стоянка транспортных средств будет запрещена:

  • на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 6 до 19 часов);
  • на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 6 до 19 часов);
  • на участке дороги от Брестской до улицы Ленина в створе домов №17 и №19 по улице Ленина (с 6 до 19 часов),
  • на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького (с 6 до 23 часов);
  • на Горького от Брестской до Пионерской (с 6 до 23 часов);
  • на участке дороги от улицы Зои Космодемьянской до входа в парк Победы после знака «Стоянка запрещена» (с 6 часов 4 августа до 22 часов 5 августа).

В этот же день запрет на движение транспорта вводится:

  • на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 16 до 19 часов),
  • на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 16 до 19 часов);
  • на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);
  • на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);
  • по улице Пролетарская гора (с 19 до 23 часов).

Непосредственно 5-го августа вводятся следующие ограничения.

Все сутки парковка будет запрещена:

  • на Горького от Брестской до Красноармейской;
  • на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького;
  • на улице Пролетарская гора;
  • на Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской.

Также нельзя будет оставить машину:

  • на Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);
  • на Московской от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);
  • на площади Мира от Московской до Пушкина (с полуночи до полудня);
  • на 4-й Курской от Новосильской до Пушкина (с полуночи до полудня);
  • на Сурена Шаумяна от дома №5 до дома по бульвару Победы, №8 (с полуночи и до 14 часов).

Движение будет запрещено – с 9 до 12 часов:

  • по Московской от Красного моста до Революции;
  • по Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского;
  • по площади Мира от Пушкина до Московской;
  • по Степана Разина от Советской до Московской;
  • по Покровской от Советской до Московской;
  • по Фомина от Пушкина до Новосильской;
  • по 4-й Курской от Пушкина до Новосильской.

Также пешеходными станут следующие участки:

  • по Сурена Шаумяна от Полесской до бульвара Победы (с 11:30 до 14:00),
  • по Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);
  • по Горького от Брестской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);
  • по улице Пролетарская гора (с 11:30 до полуночи);
  • по Горького от площади Ленина до Красноармейской (с 20 часов до полуночи).

6 августа стоянка будет запрещена (с полудня до 16 часов):

  • на Горького от 60 лет Октября до площади Ленина;
  • на Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • на Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • на Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • на улице Пролетарская гора от Горького до въезда в Детский парк;
  • на Богоявленской площади;
  • между сквером Маяковского и сквером Лескова.

Запрет на движение вводится (с 08:30 до 14:00):

  • по Горького от 60 лет Октября до улицы Ленина;
  • по Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • по Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • по Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
  • по улице Пролетарская гора;
  • по улице Правый Берег реки Орлик до Тургеневского моста.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования