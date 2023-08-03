В Орле с 4 по 6 августа ограничили движение и парковку

Об изменениях сообщили в мэрии.

В связи с мероприятиями, посвящёнными Дню города, завтра, 4-го августа, стоянка транспортных средств будет запрещена:

на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 6 до 19 часов);

на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 6 до 19 часов);

на участке дороги от Брестской до улицы Ленина в створе домов №17 и №19 по улице Ленина (с 6 до 19 часов),

на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького (с 6 до 23 часов);

на Горького от Брестской до Пионерской (с 6 до 23 часов);

на участке дороги от улицы Зои Космодемьянской до входа в парк Победы после знака «Стоянка запрещена» (с 6 часов 4 августа до 22 часов 5 августа).

В этот же день запрет на движение транспорта вводится:

на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 16 до 19 часов),

на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 16 до 19 часов);

на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);

на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);

по улице Пролетарская гора (с 19 до 23 часов).

Непосредственно 5-го августа вводятся следующие ограничения.

Все сутки парковка будет запрещена:

на Горького от Брестской до Красноармейской;

на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького;

на улице Пролетарская гора;

на Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской.

Также нельзя будет оставить машину:

на Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);

на Московской от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);

на площади Мира от Московской до Пушкина (с полуночи до полудня);

на 4-й Курской от Новосильской до Пушкина (с полуночи до полудня);

на Сурена Шаумяна от дома №5 до дома по бульвару Победы, №8 (с полуночи и до 14 часов).

Движение будет запрещено – с 9 до 12 часов:

по Московской от Красного моста до Революции;

по Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского;

по площади Мира от Пушкина до Московской;

по Степана Разина от Советской до Московской;

по Покровской от Советской до Московской;

по Фомина от Пушкина до Новосильской;

по 4-й Курской от Пушкина до Новосильской.

Также пешеходными станут следующие участки:

по Сурена Шаумяна от Полесской до бульвара Победы (с 11:30 до 14:00),

по Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);

по Горького от Брестской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);

по улице Пролетарская гора (с 11:30 до полуночи);

по Горького от площади Ленина до Красноармейской (с 20 часов до полуночи).

6 августа стоянка будет запрещена (с полудня до 16 часов):

на Горького от 60 лет Октября до площади Ленина;

на Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;

на Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;

на Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;

на улице Пролетарская гора от Горького до въезда в Детский парк;

на Богоявленской площади;

между сквером Маяковского и сквером Лескова.

Запрет на движение вводится (с 08:30 до 14:00):

по Горького от 60 лет Октября до улицы Ленина;

по Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;

по Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;

по Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;

по улице Пролетарская гора;

по улице Правый Берег реки Орлик до Тургеневского моста.

ИА «Орелград»