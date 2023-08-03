В Орле с 4 по 6 августа ограничили движение и парковку

Об изменениях сообщили в мэрии.
В связи с мероприятиями, посвящёнными Дню города, завтра, 4-го августа, стоянка транспортных средств будет запрещена:
- на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 6 до 19 часов);
- на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 6 до 19 часов);
- на участке дороги от Брестской до улицы Ленина в створе домов №17 и №19 по улице Ленина (с 6 до 19 часов),
- на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького (с 6 до 23 часов);
- на Горького от Брестской до Пионерской (с 6 до 23 часов);
- на участке дороги от улицы Зои Космодемьянской до входа в парк Победы после знака «Стоянка запрещена» (с 6 часов 4 августа до 22 часов 5 августа).
В этот же день запрет на движение транспорта вводится:
- на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову (с 16 до 19 часов),
- на Карачевской от Гостиной до 1-й Посадской (с 16 до 19 часов);
- на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);
- на Горького от Брестской до Пионерской (с 19 до 23 часов);
- по улице Пролетарская гора (с 19 до 23 часов).
Непосредственно 5-го августа вводятся следующие ограничения.
Все сутки парковка будет запрещена:
- на Горького от Брестской до Красноармейской;
- на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького;
- на улице Пролетарская гора;
- на Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской.
Также нельзя будет оставить машину:
- на Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);
- на Московской от Красного моста до переулка Новосильского (с полуночи до полудня);
- на площади Мира от Московской до Пушкина (с полуночи до полудня);
- на 4-й Курской от Новосильской до Пушкина (с полуночи до полудня);
- на Сурена Шаумяна от дома №5 до дома по бульвару Победы, №8 (с полуночи и до 14 часов).
Движение будет запрещено – с 9 до 12 часов:
- по Московской от Красного моста до Революции;
- по Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского;
- по площади Мира от Пушкина до Московской;
- по Степана Разина от Советской до Московской;
- по Покровской от Советской до Московской;
- по Фомина от Пушкина до Новосильской;
- по 4-й Курской от Пушкина до Новосильской.
Также пешеходными станут следующие участки:
- по Сурена Шаумяна от Полесской до бульвара Победы (с 11:30 до 14:00),
- по Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);
- по Горького от Брестской до Пионерской (с 11:30 до полуночи);
- по улице Пролетарская гора (с 11:30 до полуночи);
- по Горького от площади Ленина до Красноармейской (с 20 часов до полуночи).
6 августа стоянка будет запрещена (с полудня до 16 часов):
- на Горького от 60 лет Октября до площади Ленина;
- на Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- на Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- на Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- на улице Пролетарская гора от Горького до въезда в Детский парк;
- на Богоявленской площади;
- между сквером Маяковского и сквером Лескова.
Запрет на движение вводится (с 08:30 до 14:00):
- по Горького от 60 лет Октября до улицы Ленина;
- по Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- по Гуртьева от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- по Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина;
- по улице Пролетарская гора;
- по улице Правый Берег реки Орлик до Тургеневского моста.
ИА «Орелград»