Виновные ответили за обезвоживание Залегощи

Жители райцентра лишились нормального водоснабжения.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в июне этого года в посёлке произошла авария на скважине. В результате холодная вода, которая поставлялась абонентам, перестала соответствовать необходимым требованиям. Предоставление услуги приостановили.

Районный прокурор внёс представления главе районной администрации и генеральному директору муниципального предприятия «ЖКХ посёлка Залегощь». В итоге, при постоянном сопровождении надзорного ведомства, последствия аварии устранили, а подачу воды возобновили. Пробы показали, что её качество находится на нужной высоте.

Гендиректора МУПа привлекли к административной ответственности по статье «нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Ещё одно лицо, которое несёт непосредственную ответственность за эту ситуацию, понесло дисциплинарную ответственность.

ИА «Орелград»