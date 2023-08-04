Опасного рецидивиста поместили под стражу под Орлом

Меру пресечения матерому преступнику избрал районный суд.

Глазуновский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Орловского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба суда. Речь идет о гражданине, который ранге был неоднократно судим. В настоящий момент он подозревается в совершении нападения на жителя Глазуновского района и его мать. По версии следствия, в нападении участвовали два рецидивиста.

«Органами предварительного следствия подозреваются в нападении на местного жителя ранее неоднократно судимые Ф. с Ш., в результате чего А. были нанесены удары по различным частям тела, при этом требовали передачи денег, — говорится в официальной информации суда. — Затем Ш. напал на мать А., требовал от нее передачи денег».

В данном случае меру пресечения избирали нападавшему, обозначенному литерой Ф. с ходатайством об этом в суд обратился следователь ОМВД России по Глазуновскому району. При вынесении решения было учтено то, что Ф. подозревается в совершении умышленного преступления, которое относится к категории тяжких. Также были изучены данные о личности подозреваемого, который, как уже говорилось выше, был неоднократно судим. Кроме того, он получил отрицательную характеристику — по месту регистрации не проживает, место его фактического жительства неизвестно, он нигде не работает, то есть не имеет постоянного источника дохода.

«Оснований для избрания более мягкой меры пресечения подозреваемому Ф., в том числе домашнего ареста, либо залога, судом не установлено, — сообщили в судебной пресс-службе. — Проверив представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя об избрании подозреваемому Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца».

ИА «Орелград»