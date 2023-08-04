Орловские заказчики выплатили бизнесу 400 миллионов долгов

Такого результата прокуратура добилась за полгода.

Примерно на такую сумму государственные и муниципальные заказчики, задолжавшие орловским субъектам предпринимательства, выплатили долгов с января по июнь текущего года включительно. При этом они действовали не добровольно, а реагируя на прокурорские предписания.

Надзорное ведомство привлекло к административной ответственности муниципальных заказчиков в Заводском районе Орла, Ливенском, Дмитровском и Должанском районах.

Всего за первую половину этого года прокуратура Орловской области выявила около 1100 нарушений прав предпринимателей. В связи с этим внесено 574 акта прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 300 должностных лиц.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что в ряде муниципалитетов отсутствовали регламенты оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Где-то такая работа не финансировалась вовсе, где-то финансировалась, но недостаточно. В связи с этим прокуроры внесли представления 36 главам муниципальных образований, после чего нарушения были устранены.

ИА «Орелград»