Орловские заказчики выплатили бизнесу 400 миллионов долгов

4.8.2023 | 17:41 Закон и порядок, Новости, Экономика

Такого результата прокуратура добилась за полгода.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области (иллюстративное)

Примерно на такую сумму государственные и муниципальные заказчики, задолжавшие орловским субъектам предпринимательства, выплатили долгов с января по июнь текущего года включительно. При этом они действовали не добровольно, а реагируя на прокурорские предписания.

Надзорное ведомство привлекло к административной ответственности муниципальных заказчиков в Заводском районе Орла, Ливенском, Дмитровском и Должанском районах.

Всего за первую половину этого года прокуратура Орловской области выявила около 1100 нарушений прав предпринимателей. В связи с этим внесено 574 акта прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 300 должностных лиц.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что в ряде муниципалитетов отсутствовали регламенты оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Где-то такая работа не финансировалась вовсе, где-то финансировалась, но недостаточно. В связи с этим прокуроры внесли представления 36 главам муниципальных образований, после чего нарушения были устранены.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования