Орловский главврач передал участникам СВО личный автомобиль

4.8.2023 | 10:40 Медицина, Новости, СВО

Такое пожертвование сделал Геннадий Захарченко.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Орловец возглавляет коллектив Детской поликлиники №1 областного центра. Чтобы поддержать участников специальной военной операции, он решил передать им свой личный УАЗик. Перед этим он привёл автомобиль в подходящее состояние – отремонтировал и покрасил.

Захарченко сам доставил машину в зону СВО. Кроме того, вместе с УАЗом врач передал бойцам воду и продукты, которые собрали для них силами сотрудников поликлиники.

Новостью поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Знаю, что Геннадий Леонидович оказывает постоянную, активную помощь семьям мобилизованных солдат. Как главврач детской поликлиники, прежде всего, детям бойцов. Военнослужащим спокойнее, когда они знают, что об их близких и родных здесь заботятся. За это – отдельное спасибо!», — отметил губернатор.

ИА «Орелград»

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