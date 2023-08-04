Орловский общепит «поднимает голову»

4.8.2023 | 18:20 Новости, Экономика

Однако его доходы всё ещё оставляют желать лучшего.

Фото: ИА «Орелград»

За первую половину текущего года оборот заведений общественного питания в Орловской области вырос на 14,2% (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года). Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В неё попала информация по ресторанам, кафе и барам региона.

Отметим, что в других регионах ЦФО ситуация оказалась различной. Где-то показатель и вовсе снизился, где-то увеличился, но лишь на несколько процентов. Так что орловский «прирост» можно считать хорошим знаком.

В то же время ряд областей (Тульская, Владимирская, Московская) показали более значительное развитие общепита. Например, в Тульской области показатель подрос на 27%, на Владимирщине – на 21,3%, в Подмосковье – на 20,1%

В то же время Орловская область заняла последнюю строчку по фактическому объёму средств, «обернувшихся» в сфере общепита. Это 2 миллиарда 756 миллионов 500 тысяч рублей. Здесь в лидерах оказались Московская и Воронежская области, где показатель составил 84,5 и 13,6 миллиарда рублей. Далее идёт Ярославская область (8,4 миллиарда).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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