Почти шесть лет получил орловец за сбитого им велосипедиста

В Залегощи районный суд рассмотрел дело о дорожно-транспортном происшествии.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор, который в первой инстанции был вынесен Залегощенским районным судом. Местный житель был признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на три года. Отбывать основное наказание он будет в колонии-поселении.

«В начале июля 2022 орловец, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с велосипедом под управлением мужчины, — говорится в информации пресс-служба Залегощенского районного суда. — После совершения ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления».

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Его действия следствие и суд квалифицировали по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора, который затем был обжалован в апелляции.

«Защитник в интересах осужденного просил суд признать орловца невиновным и оправдать в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, — уточнили в районном суде. — Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника. Вывод суда о виновности орловца в совершении преступления, за которое он осужден, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств. Тем не менее, приговор был изменен в части дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства».

ИА «Орелград»